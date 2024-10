Accordo sull’ex Snia. Via libera alla bonifica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firmato l’Accordo con Regione Lombardia, via libera alla bonifica del sito “orfano“ ex Snia, che costerà poco meno di 12 milioni di euro. Si tratta di un’area di 250mila metri quadrati di superficie lungo via Groane, subito dopo il passaggio a livello della linea ferroviaria, in prossimità del confine tra Cesano Maderno e Limbiate e all’interno del Parco delle Groane. Al suo interno si trova una discarica abusiva cessata prima del 1980. Sono presenti rifiuti solidi di vario genere classificabili come pericolosi e non pericolosi e fusti di stoccaggio e deposito combustibili. Il suolo è contaminato da composti aromatici policiclici, idrocarburi, metalli, composti organici aromatici e Pcb. Ilgiorno.it - Accordo sull’ex Snia. Via libera alla bonifica Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firmato l’con Regione Lombardia, viadel sito “orfano“ ex, che costerà poco meno di 12 milioni di euro. Si tratta di un’area di 250mila metri quadrati di superficie lungo via Groane, subito dopo il passaggio a livello della linea ferroviaria, in prossimità del confine tra Cesano Maderno e Limbiate e all’interno del Parco delle Groane. Al suo interno si trova una discarica abusiva cessata prima del 1980. Sono presenti rifiuti solidi di vario genere classificabili come pericolosi e non pericolosi e fusti di stoccaggio e deposito combustibili. Il suolo è contaminato da composti aromatici policiclici, idrocarburi, metalli, composti organici aromatici e Pcb.

Accordo sull’ex Snia. Via libera alla bonifica

Sull’area di 250mila metri quadrati si trova una grande discarica abusiva. L’intervento costerà 12 milioni ed è garantito da fondi del Pnrr e della Regione.

