A Treviso riapre la storica Hausbrandt con Max Pasticcerie: un dolce incontro tra tradizione e qualità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo inizio per la storica caffetteria Hausbrandt di Treviso si prepara a prendere vita: il 9 novembre, il Corso del Popolo n. 48 si trasformerà in un luogo d’incontro per gli amanti dei dolci e del caffè, grazie all’inaugurazione di “Max Pasticcerie Caffetteria Hausbrandt”. Sarà un evento speciale, frutto di una collaborazione prestigiosa tra il Gruppo Hausbrandt, guidato da Martino Zanetti, e Max Pasticcerie, del noto Maestro Pasticciere Massimo Albanese, celebre per le sue creazioni originali che riscuotono un grande successo fra i trevigiani. La trasformazione dell’ex bar Nazionale in un’oasi di delizie L’ex bar Nazionale si rinnova completamente, diventando un tramite tra la tradizione della pasticceria e l’eccellenza del caffè Hausbrandt. Gaeta.it - A Treviso riapre la storica Hausbrandt con Max Pasticcerie: un dolce incontro tra tradizione e qualità Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo inizio per lacaffetteriadisi prepara a prendere vita: il 9 novembre, il Corso del Popolo n. 48 si trasformerà in un luogo d’per gli amanti dei dolci e del caffè, grazie all’inaugurazione di “MaxCaffetteria”. Sarà un evento speciale, frutto di una collaborazione prestigiosa tra il Gruppo, guidato da Martino Zanetti, e Max, del noto Maestro Pasticciere Massimo Albanese, celebre per le sue creazioni originali che riscuotono un grande successo fra i trevigiani. La trasformazione dell’ex bar Nazionale in un’oasi di delizie L’ex bar Nazionale si rinnova completamente, diventando un tramite tra ladella pasticceria e l’eccellenza del caffè

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:| VIA MANIN,UNO STORICO OTTICO NEL CUORE DELLA CITTA’; Dopo trent’annilo spazio Rch: nuova vita per l’area di piazza Pio X; Ovidio Gobbo è morto, era l'anima (per 37 anni) dell'Osteria dalla Gigia di via Barberia;, disco verde per il Sommariva: rinasce lacioccolateria; Villa Barbarolo storico viale dei tigli per la mostra delle ciliegie: due giorni di festa; Auno dei locali storici del centro: bentornato Tocai!; Approfondisci 🔍

TREVISO | VIA MANIN, RIAPRE UNO STORICO OTTICO NEL CUORE DELLA CITTA’

(antennatre.medianordest.it)

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Coppia di piccoli imprenditori azzera mezzo milione di debiti col fisco. Sentenza storica del tribunale di Treviso: «Dalla disperazione alla rinascita»

(msn.com)

CASALE SUL SILE (TREVISO) – Una coppia di piccoli imprenditori azzerano mezzo milione di debiti residui grazie al codice della crisi. E ...

Caffè, a Treviso aumenti serviti: Goppion arriva a 1,40: «Materia prima cara»

(tribunatreviso.gelocal.it)

All'origine dell'incremento del prezzo cambiamenti economici e sociali: «Colpa delle speculazioni sui costi e delle abitudini post-Covid» ...

Riapre la linea storica, i pendolari: «Una gioia attesa per mesi»

(ilmattino.it)

Cento giorni per completare i lavori. Rfi ha rispettato i termini temporali, scaduti oggi, per mettere in sicurezza il costone dal quale il 20 gennaio scorso, tra Vietri sul Mare e Salerno, ...