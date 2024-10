A Città del Messico l’iniziativa dal titolo “Riscoprendo un genio: Luca Pacioli” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Evento di portata internazionale dedicato a Luca Pacioli. Che vedrà protagonista il Comune di Sansepolcro. Da mercoledì 6 a venerdì 8 novembre prossimi, Città del Messico sarà teatro dell’iniziativa dal titolo “Riscoprendo un genio: Luca Pacioli”. Tre giorni di omaggio al grande matematico del Borgo organizzati dal Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale messicana che, tramite il proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione Ricardo Salinas Pliego, è da sempre grande ammiratore della figura e dell’opera di Luca Pacioli. Convegni, conferenze, interventi artistici, relazioni sull’uomo privato e sulla sua opera daranno vita a un intenso ritratto di Luca Pacioli e del suo tempo di là dall’oceano. Lanazione.it - A Città del Messico l’iniziativa dal titolo “Riscoprendo un genio: Luca Pacioli” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – Evento di portata internazionale dedicato a. Che vedrà protagonista il Comune di Sansepolcro. Da mercoledì 6 a venerdì 8 novembre prossimi,delsarà teatro deldalun”. Tre giorni di omaggio al grande matematico del Borgo organizzati dal Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale messicana che, tramite il proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione Ricardo Salinas Pliego, è da sempre grande ammiratore della figura e dell’opera di. Convegni, conferenze, interventi artistici, relazioni sull’uomo privato e sulla sua opera daranno vita a un intenso ritratto die del suo tempo di là dall’oceano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inuna "tre giorni" dedicata a Luca Pacioli; Ila Milano: 2 mostre gratuite in IsolaSET; Proteste a Città delcontro l’elezione diretta di giudici e magistrati; Città del: al via l’evento “Scritti nel cielo: la mia storia con la Cina” del CMG; Armani Residences a Città del: nudi in bici per chiedere maggior sicurezza per chi usa le due ruote; Approfondisci 🔍

A Città del Messico l’iniziativa dal titolo “Riscoprendo un genio: Luca Pacioli”

(lanazione.it)

Arezzo, 31 ottobre 2024 – Evento di portata internazionale dedicato a Luca Pacioli. Che vedrà protagonista il Comune di Sansepolcro. Da mercoledì 6 a venerdì 8 novembre prossimi, Città del Messico sar ...

A Città del Messico l'Italia studia l'inquisizione spagnola

(ansa.it)

Un'iniziativa italiana riunisce a Città del Messico due importanti eventi accademici dedicati ai tribunali che per tre secoli indagarono sui crimini contro la fede cattolica in Spagna, Italia, nelle F ...

A Città del Messico per fermare la guerra contro l’Ezln. Ed esigere giustizia per Padre Marcelo

(ilmanifesto.it)

America latina (Internazionale) Partecipata manifestazione e messaggio chiaro per Claudia Sheinbaum: nella Giornata internazionale in solidarietà con la lotta zapatista e per ricordare l'omicidio del ...

La parata delle Catrinas a Città del Messico apre le celebrazioni per il giorno dei morti

(lapresse.it)

In Messico, la vivace Parata delle Catrinas è tornata anche quest'anno, invadendo Reforma Avenue a Città del Messico e segnando una delle più suggestive ...