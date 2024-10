Wta Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 31 ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di giovedì 31 ottobre del Wta 250 di Hong Kong 2024. Tutto pronto per la seconda parte delle partite del secondo turno, che vedono in campo anche la testa di serie numero 3, Fernandez, che sfiderà Birrell nell’ultima partita di singolo del campo centrale. Ecco l’ordine di gioco. CENTER COURT dalle 07:00 – Lamens vs (8) Bucsa a seguire – Kenin vs Ponchet a seguire – (3) Fernandez vs Birrell COURT 1 dalle 07:00 – (7) Gracheva vs Zakharova Wta Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 31 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile gliper quanto riguarda la giornata di31del Wta 250 di. Tutto pronto per la seconda parte delle partite del secondo turno, che vedono in campo anche la testa di serie numero 3, Fernandez, che sfiderà Birrell nell’ultima partita di singolo del campo centrale. Ecco l’di. CENTER COURT dalle 07:00 – Lamens vs (8) Bucsa a seguire – Kenin vs Ponchet a seguire – (3) Fernandez vs Birrell COURT 1 dalle 07:00 – (7) Gracheva vs Zakharova Wtadi31SportFace.

