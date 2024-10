Oasport.it - WTA Finals, i precedenti di Jasmine Paolini contro le avversarie del gruppo viola: una delle tre è un muro invalicabile

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Italia, nove anni dopo. Le WTAtornano ad avere una rappresentante del Bel Paese: come noto, a Riad ci sarà anche, che prende così il testimone da Flavia Pennetta, ultima partecipante italiana nel 2015. Per la numero 4 del torneo il sorteggio ha designato Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Qinwen Zheng. Con la numero uno al mondo il bilancio è sorprendentemente in parità. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal primo confronto, datato 2017 ad Ilkley, in cui fu l’azzurra a imporsi in rimonta per 4-6 7-5 7-6. Tre anni dopo a Linz Sabalenka, in forte ascesa, si prese la rivincita con un doppio 6-4, mentre ad Indian Wells nel 2022mise a segno l’upset al primo turno, ribaltando il 2-6 del primo set con un doppio 6-3. L’ultimo confronto è a Pechino nel 2023, un 6-4 7-6 combattuto.