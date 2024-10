Visibilia, i pm: "Processare Santanchè, tutti sapevano dei bilanci falsi" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I pubblici ministeri di Milano hanno chiesto di rinviare a giudizio il ministro e altri 15 fra gli ex manager delle società Visibilia Editore nell'udienza preliminare del procedimento per falso in bilancio Ilgiornale.it - Visibilia, i pm: "Processare Santanchè, tutti sapevano dei bilanci falsi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I pubblici ministeri di Milano hanno chiesto di rinviare a giudizio il ministro e altri 15 fra gli ex manager delle societàEditore nell'udienza preliminare del procedimento per falso in

