Viminale, finanziamenti anche a Catania per prevenire lo spaccio davanti alle scuole

Ammontano ad un milione e cinquecentomila euro i contributi messi a disposizione dal ministero dell'Interno per l'anno scolastico 2024/2025 nell'ambito dell'iniziativa "scuole Sicure". I finanziamenti, destinati a 14 città metropolitane, mirano a rafforzare le attività prevenzione e contrasto

Dal Viminale fondi per il progetto 'Scuole sicure' in 14 città: c'è anche Bari

(baritoday.it)

Le risorse potranno essere utilizzate per sistemi di videosorveglianza o campagne informative contro la droga e lo spaccio ...

Inchiesta hacker, la stretta del Viminale: rafforzati gli alert sugli accessi anomali

(repubblica.it)

Meloni vede Piantedosi. Il Pd: la premier riferisca in Parlamento. Sui legami tra la banda e i Servizi si muove il Copasir. E Renzi attacca la ...

Piantedosi: 'Verifiche sulle banche dati del Viminale'

(ansa.it)

Mancano, al momento, evidenze di altro personale delle forze dell'ordine in servizio coinvolto e di esfiltrazioni di informazioni sensibili dalle banche dati del Viminale, in primis lo Sdi, il sistema ...

Dati rubati: migliaia di accessi illegali. Hackerato il sistema informatico del Viminale

(rtl.it)

L'ex super poliziotto Carmine Gallo e i tecnici informatici di Equalize srl erano in grado di entrare nelle banche dati del Viminale. Usavano anche un virus per accedere alle informazioni dei cellular ...