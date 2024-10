Usa, +233.000 posti di lavoro nel settore privato ad ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) New York, 30 ott. (askanews) – L’occupazione nel settore privato statunitense, nel mese di ottobre, ha registrato un notevole rialzo, superando di molto le attese degli analisti e segnalando un mercato del lavoro ancora robusto. Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (Adp), l’agenzia che si occupa di preparare le buste paga, sono stati creati 233.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre le previsioni erano per la creazione di 113.000 nuove posizioni. Il dato di settembre è stato rivisto da +143.000 a +159.000. I salari sono cresciuti del 4,6% su base annuale. La creazione di posti di lavoro ha raggiunto il livello più alto da luglio 2023, mentre l’economia ha superato la ripresa dall’uragano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) New York, 30 ott. (askanews) – L’occupazione nelstatunitense, nel mese di, ha registrato un notevole rialzo, superando di molto le attese degli analisti e segnalando un mercato delancora robusto. Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (Adp), l’agenzia che si occupa di preparare le buste paga, sono stati creati 233.000dirispetto al mese precedente, mentre le previsioni erano per la creazione di 113.000 nuove posizioni. Il dato di settembre è stato rivisto da +143.000 a +159.000. I salari sono cresciuti del 4,6% su base annuale. La creazione didiha raggiunto il livello più alto da luglio 2023, mentre l’economia ha superato la ripresa dall’uragano.

L'economia Usa è cresciuta del 2,8% nel terzo trimestre

