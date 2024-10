Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 30/10/24

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sappiate che qualunque insulto vi venga in mente all’indirizzo di Mario Cusitore, dopo aver visto la scorsa stagione die quella attuale, avrà la mia approvazione. Sappiate che qualunque appellativo che ne sottolinei la pochezza, quantomeno per ciò che ci è dato vedere all’interno della trasmissione, ha il mio più totale appoggio. Sappiate che mai, mai, mai, mai, mai, e sottolineo MAI, nulla di ciò che dirò da qui in avanti potrà essere considerato una attenuante ai suoi comportamenti nei confronti delle. Oggi, però, io voglio focalizzarmi su Margherita e Morena perché, cazz*rola, noidobbiamo imparare a non ridurci mai così, a non permettere a nessuno di trattarci così, a non farci umiliare e svalorizzare in questo modo, in parole povere dobbiamo imparare ad avere rispetto per noi stesse.