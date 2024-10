Biccy.it - Una frase choc di Shaila Gatta fa arrabbiare Gessica Notaro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da quando Javier Martinez ha preso consapevolezza di essere stato preso in giro daha deciso di non tutelarla più e di vuotare il sacco. Ha raccontato che la notte le dava i baci sotto le coperte, che lei ha appellato MariaVittoria Minghetti come una Z e che sempre lei ha messo in dubbio l’eterosessualità di Lorenzo Spolverato chiamandolo F. Un comportamento che non è piaciuto alla diretta interessata che è stata costretta ad avere più confronti in Casa. Durante uno sfogo con Lorenzo Spolverato,ha etichettato l’argentino come “il Diavolo”, un uomo che le fa “paura” e che è pieno di “cattiveria”. “Mi sembra veramente ridicolo tutto questo, se con me qua dentro è così pensa fuori com’è! Un Diavolo! Ma che c’ha dentro? Tiene il Diavolo! Ma pensa se ci stavo insieme, che paura, che paura! Mi fanno paura le persone così.