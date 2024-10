Ulm-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2024/2025 basket (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Ulm-Trento, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Galbiati sono reduci dalla bella e prestigiosa vittoria contro l’Hapoel Tel Aviv, e hanno ora la possibilità di agganciare la formazione tedesca in classifica, portandosi nelle prime sei posizioni del gruppo. L’avversario è di buon livello, nonostante le ultime due pesantissime sconfitte contro Besiktas e Gran Canaria, e, inoltre, la Dolomiti Energia deve ancora vincere la prima partita in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 30 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ulm-Trento, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il, l’e come vedere inUlm-, sfida valida come 6^ giornata del Gruppo A dell’di. Gli uomini di coach Galbiati sono reduci dalla bella e prestigiosa vittoria contro l’Hapoel Tel Aviv, e hanno ora la possibilità di agganciare la formazione tedesca in classifica, portandosi nelle prime sei posizioni del gruppo. L’avversario è di buon livello, nonostante le ultime due pesantissime sconfitte contro Besiktas e Gran Canaria, e, inoltre, la Dolomiti Energia deve ancora vincere la prima partita in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 30 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire inUlm-, valida per l’2023/di

Oggi mercoledì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo.

