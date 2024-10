Trovato morto Marco Breda: era scomparso da 6 giorni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo giorni di ricerche ininterrotte, è arrivata una notizia dolorosa: Marco Breda, trentenne di Bovolenta (Padova) scomparso il 25 ottobre, è stato Trovato senza vita. Il giovane e la sua auto, una Opel Corsa bianca, sono stati recuperati dal fondo del fiume Bacchiglione, mettendo tragicamente fine alle speranze della famiglia e delle forze dell’ordine. Il ritrovamento è stato confermato dal quotidiano Il Gazzettino. Le operazioni di ricerca, condotte dai carabinieri di Piove di Sacco con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono state continue e intensive. Il gruppo sommozzatori, che aveva individuato un punto particolare nel fiume dove le correnti erano più forti, ha effettuato un’immersione decisiva, individuando il corpo e il veicolo. I resti di Marco sono stati recuperati e saranno sottoposti a identificazione ufficiale da parte dell’autorità giudiziaria. Thesocialpost.it - Trovato morto Marco Breda: era scomparso da 6 giorni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopodi ricerche ininterrotte, è arrivata una notizia dolorosa:, trentenne di Bovolenta (Padova)il 25 ottobre, è statosenza vita. Il giovane e la sua auto, una Opel Corsa bianca, sono stati recuperati dal fondo del fiume Bacchiglione, mettendo tragicamente fine alle speranze della famiglia e delle forze dell’ordine. Il ritrovamento è stato confermato dal quotidiano Il Gazzettino. Le operazioni di ricerca, condotte dai carabinieri di Piove di Sacco con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono state continue e intensive. Il gruppo sommozzatori, che aveva individuato un punto particolare nel fiume dove le correnti erano più forti, ha effettuato un’immersione decisiva, individuando il corpo e il veicolo. I resti disono stati recuperati e saranno sottoposti a identificazione ufficiale da parte dell’autorità giudiziaria.

Tragico epilogo della vicenda legata al trentenne di Bovolenta (Padova), Marco Breda di cui si erano perse le tracce venerdì 25 ottobre. Nel tardo pomeriggio di oggi, 30 ottobre, i ...

È stato trovato senza vita Marco Breda, 30enne scomparso da Bovolenta lo scorso 25 ottobre. Le ricerche si sono interrotte oggi dopo che la sua auto e il corpo sono stati rinvenuti sul fondale del ...

Tragico epilogo per Marco Breda, il giovane di Bovolenta scomparso sei giorni fa: il suo corpo è stato trovato nel fiume Bacchiglione.

BOVOLENTA (PADOVA) - Tragico epilogo della vicenda legata al trentenne di Bovolenta, Marco Breda di cui si erano perse le tracce venerdì 25 ottobre. Nel tardo pomeriggio di oggi, 30 ottobre, ...