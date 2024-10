Time Cut, la recensione: uno slasher nostalgico che non fa paura (ma tenerezza) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Viaggi nel tempo e killer dimenticabili, ma anche una certa dolcezza per uno slasher sdentato che ci porta indietro agli anni Duemila. Su Netflix. Nonostante tutto, c'è qualcosa di convincente in Time Cut di Hannah MacPherson. Tratto leggerissimo, mai inquietante (nonostante la presenza di un killer), e aperto verso una certa idea che, in modo altalenante, finisce addirittura per funzionare. Pur scritto tenendo ben presente certi schemi legati alla narrativa streaming (per farla breve: l'algoritmo), quello della MacPherson ha l'intuizione di unire lo slaher al nostalgico. Come? Sfruttando l'utopia per eccellenza: il viaggio nel tempo. Qui, però, i paradossi sono piuttosto famigliari che scientifici (ma la citazione a Ritorno al futuro non può mancare), ragionando più sugli affetti che sulle stringhe temporali. Tutto molto Movieplayer.it - Time Cut, la recensione: uno slasher nostalgico che non fa paura (ma tenerezza) Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Viaggi nel tempo e killer dimenticabili, ma anche una certa dolcezza per unosdentato che ci porta indietro agli anni Duemila. Su Netflix. Nonostante tutto, c'è qualcosa di convincente inCut di Hannah MacPherson. Tratto leggerissimo, mai inquietante (nonostante la presenza di un killer), e aperto verso una certa idea che, in modo altalenante, finisce addirittura per funzionare. Pur scritto tenendo ben presente certi schemi legati alla narrativa streaming (per farla breve: l'algoritmo), quello della MacPherson ha l'intuizione di unire lo slaher al. Come? Sfruttando l'utopia per eccellenza: il viaggio nel tempo. Qui, però, i paradossi sono piuttosto famigliari che scientifici (ma la citazione a Ritorno al futuro non può mancare), ragionando più sugli affetti che sulle stringhe temporali. Tutto molto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Time Cut, la recensione: uno slasher nostalgico che non fa paura (ma tenerezza); Film e serie tv nuovi da vedere in streaming per Halloween 2024 (che ti faranno perdere il sonno); Netflix: i film originali e i cult da vedere in streaming per un Halloween da brividi; Time Cut; Halloween 2024: nuovi film e serie in uscita e programmazione TV dedicata; The Monkey: trailer del film horror di Oz Perkins con Theo James dal racconto di Stephen King; Leggi >>>

Time Cut, la recensione: uno slasher nostalgico che non fa paura (ma tenerezza)

(movieplayer.it)

Viaggi nel tempo e killer dimenticabili, ma anche una certa dolcezza per uno slasher sdentato che ci porta indietro agli anni Duemila. Su Netflix.

Prepararsi ad Halloween con la playlist su Netflix

(fantasymagazine.it)

Film e serie tv da brividi per un halloween da urlo con la playlist Netflix & Chills. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...

Film e serie tv nuovi da vedere in streaming per Halloween 2024 (che ti faranno perdere il sonno)

(vanityfair.it)

Le novità, tra film e serie, perfette per il binge watching più spaventoso dell’anno. Dal body horror Kiseiju - La zona grigia (disponibile su Netflix) alle suore indemoniate di Immaculate fino alla s ...

Time Cut: trama, cast e data di uscita

(cinematographe.it)

Video Time Cut Video Time Cut

Time Cut, ambientato tra horror e fantascienza, segue Lucy Field (interpretata da Madison Bailey), un'inventrice e studentessa liceale che scopre una ...