Tajani: Ai magistrati non spetta cambiare le leggi e fare a braccio di ferro con il Governo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Gorizia, 30 ottobre 2024 Il commento del vicepremier Antonio Tajani al termine della visita alla mostra dedicata a Giuseppe Ungaretti a Gorizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Tajani: Ai magistrati non spetta cambiare le leggi e fare a braccio di ferro con il Governo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Gorizia, 30 ottobre 2024 Il commento del vicepremier Antonioal termine della visita alla mostra dedicata a Giuseppe Ungaretti a Gorizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tajani: Ai magistrati non spetta cambiare le leggi e fare a braccio di ferro con il Governo; VIDEO: Tajani: Ai magistrati non spetta cambiare le leggi e fare a braccio di ferro con il Governo; L'inchiesta sui dossier. Meloni: "Vicini all'eversione". Tajani: "No Grande Fratello"; Tajani: «Ieri Silvio, oggi Giorgia. La stessa corrente attacca. Si lamentano di Vannacci, ma fanno come lui»; Giustizia, Tajani: "Un magistrato non deve essere politicizzato"; Vicenda toghe, Tajani: non sono i magistrati a dover decidere quali sono i Paesi sicuri

Il commento del vicepremier Antonio Tajani al termine della visita alla mostra dedicata a Giuseppe Ungaretti a Gorizia. (Alexander Jakhnagiev) ...

Tajani: ‘Toghe non devono essere politicizzate, come non esistono carabinieri di destra e di sinistra’

“Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili”. Lo ha detto al “Corriere della Sera” il vicepremier Antonio Tajan ...

Tajani a Genova “assolve” Autostrade: “Con la Gronda il ponte Morandi non sarebbe caduto”. M5s: “Indegno, sfregia memoria delle vittime”

Il ponte Morandi sarebbe crollato per la mancata costruzione della Gronda, il progetto di bretella autostradale che dovrebbe alleggerire una parte del traffico sul nodo di Genova, mai realizzato e sem ...

La Russa richiama i magistrati: "Rispettino la destra che ha vinto"

Ma neanche un magistrato deve essere politicizzato. Come non esistono carabinieri di destra e carabinieri di sinistra. Mica sono professori di università", sostiene Tajani. Secondo il leader ...