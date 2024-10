Stucky: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 6 novembre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sei puntate per altrettante serate porteranno sul piccolo schermo Stucky, personaggio nato dalla penna di Fulvio Ervas. E sei saranno le indagini che l’ispettore porterà avanti a Treviso, muovendosi tra delitti e segreti riuscendo ogni volta a carpirli con il suo intuito sensibilissimo. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Stucky: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 6 novembre 2024 Stucky difende la moglie della vittima S1 E2 Tiramisù: Giorgio Sartor, noto imprenditore del settore dolciario, muore durante una battuta di caccia, ma la ricostruzione fornita dai familiari presenta troppe falle. Tutti i sospetti convergono su Kristina Ivanova, giovane moglie straniera della vittima, e sul suo ex marito Petrov, ma Stucky non si lascia ingannare da questo goffo tentativo di depistaggio. Davidemaggio.it - Stucky: anticipazioni seconda puntata di mercoledì 6 novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sei puntate per altrettante serate porteranno sul piccolo schermo, personaggio nato dalla penna di Fulvio Ervas. E sei saranno le indagini che l’ispettore porterà avanti a Treviso, muovendosi tra delitti e segreti riuscendo ogni volta a carpirli con il suo intuito sensibilissimo. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.didifende la moglie della vittima S1 E2 Tiramisù: Giorgio Sartor, noto imprenditore del settore dolciario, muore durante una battuta di caccia, ma la ricostruzione fornita dai familiari presenta troppe falle. Tutti i sospetti convergono su Kristina Ivanova, giovane moglie straniera della vittima, e sul suo ex marito Petrov, manon si lascia ingannare da questo goffo tentativo di depistaggio.

