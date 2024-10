Squadra Fiore l’altra centrale di dossieraggi a Roma | Tra loro un militare dell’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trasi chiamavano. Un gruppo clandestino con ex esponenti delle forze dell’ordine che confezionava dossier, anche per committenti internazionali. Esattamente come la Equalize a Milano. Dallo scorso marzo la procura diindaga su una banda che sembra avere come core business lo spionaggio industriale. I reati sono accesso abusivo a sistema informatico, violazione delle norme sulla privacy ed esercizio abusivo della professione. Per adesso il fascicolo è a carico di ignoti. Ma gli investigatori della Polizia Postale avrebbero individuato almeno cinque persone con un ruolo attivo nel gruppo clandestino. E hanno chiesto a Milano le carte delindagine. Ildell’ANC Nella Capitale l’indagine si concentra sul ruolo di unche lavora per l’Agenzia Cybersicurezzache dipende dalla presidenza del Consiglio dei ministri.