Spazionapoli.it - Simeone, il Torino si fa di nuovo avanti: già pronto l’eventuale sostituto

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsi potrebbe presto ripresentare alla porta del Napoli per acquistare Giovanni: il Napoli ha giàil possibileUna squadra in salute, in vetta alla classifica di Serie A e con dei protagonisti così in forma, attira chiaramente l’attenzione di addetti ai lavori e non solo. Il Napoli sta bene, ha momentaneamente allungato a +7 dall’Inter e a + 8 dalla Juventus e aspetterà i risultati delle inseguitrici prima di pensare alla sfida casalinga contro l’Atalanta. Contro i nerazzurri non sarà una sfida semplice, bisognerà mantenere altissima la concentrazione, anche perché la squadra di Gasperini è entrata in forma e si vede dai risultati. Risultati che stanno arrivando, anche se senza troppa continuità, anche in casa. Sono proprio i granata la squadra a caccia di un rinforzo in attacco in vista di gennaio.