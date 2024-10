Calciomercato.it - Sconfitta ed esonero: scelto il dopo Fonseca

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)il ko contro il Napoli, il mondo Milan si chiede quale sarebbe la scelta giusta per quanto riguarda la panchina Ancora un passo falso da parte del Milan di Paulo, cheil ko contro il Napoli si ritrova ad undici punti dalla vetta della classifica. Forse troppi per poter continuare a sognare lo Scudetto.edil(LaPresse) – Calciomercato.itQuesti sono chiaramente le ore delle critiche e un po’ tutti sono finiti nel mirino dei media e dei tifosi: dall’allenatore a Ibrahimovic, passando chiaramente per i calciatori. Si sa, però, che quando le cose vanno male a pagare per tutti è spesso il mister. Ma almeno per il momento,  in casa Milan non stanno considerando l’di. Il tecnico è ancora ben saldo sulla panchina del Diavolo e toccherà dunque a lui riuscire a restituire una classifica migliore ai rossoneri.