Sci alpino | domani i funerali di Matilde Lorenzi

Il giorno dopo la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, la Federazione Italiana Sport Invernali prosegue il suo lutto. Nella giornata di domani ci saranno i funerali per l'ultimo saluto alla sfortunata promessa azzurra. Il funerale si terrà nella parrocchia di Santo Stefano a Giaveno, in provincia di Torino, domani, giovedì 31 ottobre, alle 10. La famiglia ha espresso il desiderio che non siano recati fiori alla cerimonia, ma che siano devoluti dei fondi al progetto per la sicurezza in pista dedicato alla 19enne atleta scomparsa.

Sci alpino: Morte Lorenzi. Domani i funerali, delegazione Fisi numerosa

(sport.tiscali.it)

Roda porterà le insigne federali per l'ultimo saluto a Giaveno alla sfortunata campionessa ROMA (ITALPRESS) - Il giorno dopo la tragica scomparsa ...

Matilde Lorenzi, domani il funerale a Giaveno

(rainews.it)

Ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria e assolto l'aspetto burocratico, oggi la salma di Matilde Lorenzi lascerà l'ospedale di Bolzano e verrà traslata a Valgioie (Torino), dove risiede la f ...

Prosegue il lutto per Matilde Lorenzi: il Presidente Roda e un’ampia delegazione FISI saranno domani ai funerali

(msn.com)

Il giorno dopo la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, la Federazione Italiana Sport Invernali prosegue il suo lutto, nel massimo silenzio e nel rispetto per l’immenso dolore della famiglia. Il Presi ...

Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: 'Ho il cuore spezzato' ...