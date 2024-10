Sport.quotidiano.net - San Siro, bolgia amara. I tifosi tornano a cantare dall’inizio alla fine. Niente striscioni in curva

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non basta il record stagionale di presenze (73.507). Non basta il ritorno dei cori dopo due partite interne (Bruges e Udinese) senza canti se non negli ultimi dieci minuti. Il Milan perde e scivola a -11 dal Napoli, seppur con una gara da recuperare. E, nessun fischio in un atmosfera inevitabilmente raffredatasi. Non certo all’inizio in un pre partita comunque atipico. I circa 4miladel Napoli al terzo verde si fanno sentire (e al gol di Lukaku un fumogeno volerà giù al primo anello, creando disagi per diversi minuti a chi si trovava in zona). Nel resto dello stadioglirossoneri, eccezion fatta per il settore blu. "Continua il divieto di esposizione di alcunidei gruppi della Sud.