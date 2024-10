San Giovanni si aggiudica il bando per la nuova legge regionale sull'economia urbana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San Giovanni in Marignano sarà tra i primi Comuni a beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, grazie alla nuova legge sull’economia urbana, volta alla riqualificazione delle aree commerciali e alla promozione del territorio. L'intervento candidato dal Granaio Riminitoday.it - San Giovanni si aggiudica il bando per la nuova legge regionale sull'economia urbana Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sanin Marignano sarà tra i primi Comuni a beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, grazie alla, volta alla riqualificazione delle aree commerciali e alla promozione del territorio. L'intervento candidato dal Granaio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: San Giovanni si aggiudica il bando per la nuova legge regionale sull'economia urbana; Il derby d'andata se lo aggiudica l'Anitrella. Sconfitto 2-1 il Città Monte San Giovanni Campano; San Giovanni si aggiudica il primo Palio delle Contrade di Roseto; Giacomo Bassi si aggiudica il GP di San Giovanni in Marignano (CSI2*); La Darsena di Villa Medici del Vascello tornerà a splendere. Il Comune di San Giovanni in Croce si aggiudica il bando di Fondazione Cariplo per il restauro dell’edificio ottocentesco; Fabriano: festeggia Porta del Piano, si aggiudica l’attesa Sfida del Maglio; Leggi >>>

San Giovanni da Capestrano: vita e celebrazione del 23 ottobre

(ilgiorno.it)

Scopri la vita e le gesta di San Giovanni da Capestrano, celebrato il 23 ottobre. Un frate francescano che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa con il suo fervore religioso e i ...

Sesto San Giovanni: ABB si aggiudica ordine da Sevan Marine

(informatorenavale.it)

Sesto San Giovanni (Milano) XX settembre, 2013 – ABB, gruppo leader nelle tecnologie per l’energia e l’automazione, si è aggiudicata un ordine per la fornitura integrata del sistema di propulsione ...

Cronaca San Giovanni Lupatoto

(giornaleadige.it)

(m.z.) Saranno nove le squadre veronesi che che si contenderanno il titolo regionale sui campi veneziani del tc Ca' del Moro da oggi, giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio. Nell'under 10 misto, Tc San ...

Inaugurato nuovo studentato. Trenta posti letto e tariffe medie di 280 euro

(msn.com)

Video San Giovanni Video San Giovanni

Taglio del nastro alla presenza della ministra Bernini. La residenza universitaria realizzata grazie a una locazione di 12 anni da parte della parrocchia San Vitale.