Samsung potrebbe aver cancellato Exynos 2500 e a farne le spese è Galaxy S25 FE (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il popolare leaker Chun Bai su X ha svelato quello che potrebbe essere il processore scelto per Samsung Galaxy S25 FE L'articolo Samsung potrebbe aver cancellato Exynos 2500 e a farne le spese è Galaxy S25 FE proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Samsung potrebbe aver cancellato Exynos 2500 e a farne le spese è Galaxy S25 FE Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il popolare leaker Chun Bai su X ha svelato quello cheessere il processore scelto perS25 FE L'articoloe aleS25 FE proviene da TuttoAndroid.

Sì, Samsung potrebbe abbandonare il nome "Galaxy" sui suoi dispositivi di punta! Come si chiameranno?

(hwupgrade.it)

Il colosso sudcoreano Samsung starebbe valutando l'abbandono del marchio Galaxy sui dispositivi premium per differenziare meglio la propria offerta e competere con Apple nel segmento di fascia alta.

Samsung Galaxy Z, tre pieghevoli in arrivo nel 2025 | Rumor

(hdblog.it)

Pare che Samsung abbia in cantiere tre smartphone pieghevoli per il 2025, non due come al solito: nelle scorse ore è trapelato un terzo codename oltre a quelli già noti, ma per ora il mistero è molto ...

Samsung sotto attacco: Google conferma che molti smartphone sono a rischio

(tomshw.it)

Un grave bug nei chip mobile Samsung viene sfruttato dai cyber-criminali come parte di una catena di exploit per aumentare i privilegi.

Galaxy S25, Samsung potrebbe cancellare le varianti con SoC Exynos 2500

(tecnoandroid.it)

Il lancio ufficiale della serie Galaxy S25 avverrà solo a gennaio 2025 ma le indiscrezioni riguardanti la prossima serie di top di gamma Samsung si stanno inte ...