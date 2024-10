Salvini: “Comparto marittimo in crescita del 4%” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni, il Comparto marittimo è in crescita: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande L'articolo Salvini: “Comparto marittimo in crescita del 4%” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Salvini: “Comparto marittimo in crescita del 4%” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Negli ultimi 4 anni, ilè in: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande L'articolo: “indel 4%” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "indel 4%";: "indel 4%";: "indel 4%";, il videomessaggio: "Grazie a Confitarma per ciò che ogni giorno fa a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione nel trasporto di merci e passeggeri e nei servizi alla navigazione"; Siamo tutti attori? Allora meglio prenderla a ridere; L'UAE Development Team conferma gli arrivi di Amalia Debarges, Paula Blasi e Febe Jooris per il 2025; Leggi >>>

Salvini: "Comparto marittimo in crescita del 4%"

(msn.com)

(Adnkronos) - “Negli ultimi 4 anni, il comparto marittimo è in crescita: dal 2019 al 2023 del 4%, con grande successo delle imprese gestite dalle donne e nel turismo con un +9%, Oggi il settore maritt ...

Crollano i profitti di Volkswagen, – 64% nel terzo trimestre. Soffre anche la concorrente Toyota

(ilfattoquotidiano.it)

Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con ricavi per 78,5 miliardi di euro, in flessione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, e un utile in discesa del 63,7%, a 1,58 miliardi ...

Salvini, balzello Ue su navi, rischiamo salasso e fallimenti

(ansa.it)

"C'è un tema che arriva da Bruxelles, ed è la tassazione delle nostre navi, del nostro comparto marittimo che rischia ... delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza ...

Ets, Salvini: “Faremo in modo che i nostri porti non siano danneggiati”

(shipmag.it)

del nostro comparto marittimo che rischia di fare danni enormi. Lo abbiamo segnalato alla Commissione perché rischia di spostare traffico dai porti del Mediterraneo, e non soltanto da quelli italiani, ...