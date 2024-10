Salerno accoglie la salma del Cardinale Martino: Messa in suffragio con Bellandi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di domani (giovedì 31 ottobre), la città di Salerno accoglierà la salma del Cardinale Renato Raffaele Martino che giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di raccoglimento. Alle ore 12, la celebrazione della Messa di suffragio in suo onore, presieduta Salernotoday.it - Salerno accoglie la salma del Cardinale Martino: Messa in suffragio con Bellandi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di domani (giovedì 31 ottobre), la città dirà ladelRenato Raffaeleche giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di raccoglimento. Alle ore 12, la celebrazione delladiin suo onore, presieduta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Salerno accoglie la salma del Cardinale Martino: Messa in suffragio con Bellandi; Leggi >>>

Salerno accoglie la salma del Cardinale Martino: Messa in suffragio con Bellandi

(salernotoday.it)

La salma sarà, dunque, tumulata nella Cappella che già ospita le spoglie dell’Arcivescovo S.E. Mons. Pollio, anch’egli molto amato, che fu Pastore dell’Arcidiocesi salernitana dal 5 febbraio 1969 al 2 ...

Salerno si prepara ad accogliere la salma del Cardinale Martino

(zon.it)

Giovedì 31 ottobre, Salerno accoglierà la salma del Cardinale Renato Raffaele Martino che giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di ...

Addio al cardinale Martino: domani la salma al Duomo di Salerno dove sarà seppellito

(salernonotizie.it)

StampaLa salma del cardinale Renato Raffaele Martino giungerà domani, giovedì 31 ottobre, in Cattedrale, a Salerno, alle ore 11, per un momento di raccoglimento. Alle ore 12 è in programma la celebraz ...

Domani l’addio del cardinale Martino alla Basilica di S. Pietro: ci sarà anche il Papa

(salernonotizie.it)

StampaSi celebreranno domani, mercoledì 30 ottobre, alle 15, all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro, a Roma, le esequie del cardinale Renato Raffaele Martino, nato a Salerno nel novemb ...