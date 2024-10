Riforma statuto la Federcalcio ha depositato la sua proposta in vista dell’assemblea del 4 novembre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’assemblea straordinaria del 4si avvicina e, come riporta l’Ansa, la Figc (che aveva tempo fino alle 19 di oggi) hala suadidellofederale. Il documento ricalca quello già presentato dal presidente Gravina nella giornata di lunedì in occasione del consiglio federale. Tre i punti fondamentali: l’autonomia per l’organizzazione dei campionati di tutte le Leghe e quella gestionale all’Aia, il diritto d’intesa per la Lega di A sulle materie di sua specifica competenza e una nuova riformulazione dei pesi elettorali e delle rappresentanze in Consiglio Federale. Le componenti avranno tempo fino alle 19 del 1°per presentare eventuali controproposte. Domani è in programma l’assemblea di Lega Serie A., lahala suaindel 4SportFace.