Renzi è pronto a un accordo in 10 punti col centrosinistra: “Senza di me non si vince” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Senza di me in coalizione non avranno il governo dei marxisti proletari, ma di Fratelli d'Italia" ha sostenuto l'ex premier, ricordando che la coalizione delle opposizioni in Liguria ha perso proprio per l'asSenza di un partito di centro L'articolo Renzi è pronto a un accordo in 10 punti col centrosinistra: “Senza di me non si vince” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Renzi è pronto a un accordo in 10 punti col centrosinistra: “Senza di me non si vince” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "di me in coalizione non avranno il governo dei marxisti proletari, ma di Fratelli d'Italia" ha sostenuto l'ex premier, ricordando che la coalizione delle opposizioni in Liguria ha perso proprio per l'asdi un partito di centro L'articoloa unin 10col: “di me non si” proviene da Il Difforme.

