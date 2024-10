Rapinano un anziano in casa a Velletri e lo mandano in ospedale: arrestati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato il flagranza di reato un uomo e una donna per rapina, portandoli in carcere. Entrambi avrebbero rapinato un 76enne in casa, facendolo finire in ospedale. Fanpage.it - Rapinano un anziano in casa a Velletri e lo mandano in ospedale: arrestati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato il flagranza di reato un uomo e una donna per rapina, portandoli in carcere. Entrambi avrebbero rapinato un 76enne in, facendolo finire in

Sono entrati nell’abitazione di un anziano, lo hanno fatto di notte e con un solo e unico obiettivo: rapinarlo. E ci sono riusciti perché una volta dentro casa, hanno picchiato l’uomo, un 76enne, poi ...

In due,un uomo ed una donna erano specializzati in rapine in abitazione. L'ultima è stata fatta ad un anziano di 76 anni. Ed in qualche caso hanno picchiato le vittime. Sono stati ...

Bloccati un uomo e una donna, poi accompagnati in carcere, che stavano scappando con un cellulare, una carta di credito e 15 euro. Le grida d'aiuto hanno catturato l'attenzione dei vicini, che hanno s ...

