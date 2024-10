Radio Goal – Prova di forza del Napoli contro il Milan, Buongiorno difensore italiano più forte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NM LIVE – Petrazzuolo, de Giovanni, Massimiliano Esposito, Sesa, Agostini, Mignano e Mandato a “Napoli MAGAZINE LIVE”, trasmissione Radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli è primo con merito, gestione perfetta di Conte contro il Milan, mi aspetto di più da Gilmour, rinnovo di Kvara? Segnali distensivi tra le parti” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Questo Napoli è primo con merito in classifica, qui non si gioca a nascondino. Sfide difficili? Sono tutte difficili in Serie A. A Milano il Napoli ha meritato la vittoria, non c’è stato un successo striminzito. Mi sono piaciute le scelte tattiche di Conte, gestione perfetta del match anche con i cambi. Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Prova di forza del Napoli contro il Milan, Buongiorno difensore italiano più forte Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NM LIVE – Petrazzuolo, de Giovanni, Massimiliano Esposito, Sesa, Agostini, Mignano e Mandato a “MAGAZINE LIVE”, trasmissionefonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, suPunto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM LIVE – Petrazzuolo: “Ilè primo con merito, gestione perfetta di Conteil, mi aspetto di più da Gilmour, rinnovo di Kvara? Segnali distensivi tra le parti” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Questoè primo con merito in classifica, qui non si gioca a nascondino. Sfide difficili? Sono tutte difficili in Serie A. Ao ilha meritato la vittoria, non c’è stato un successo striminzito. Mi sono piaciute le scelte tattiche di Conte, gestione perfetta del match anche con i cambi.

