Prezzo del petrolio in aumento Wti a 6771 dollari

Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 67,71 dollari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prezzo del petrolio i aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 67,71 dollari con un avanzamento dello 0,74% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 71,58 dollari con una crescita dello 0,65%. Quotidiano.net - Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 67,71 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)delquesta mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 67,71con un avanzamento dello 0,74% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 71,58con una crescita dello 0,65%.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 67,71 dollari; Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 67,71 dollari; Prezzo petrolio in lieve aumento, Wti a 70,85 dollari; Crisi in Medio Oriente: quali gli effetti su petrolio ed energetici; I future sul petrolio greggio WTI superano i 74 dollari al barile: cosa determina questo aumento dei prezzi?; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Su Nuovi Minimi, Gas Stabilizza; Leggi >>>

Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 67,71 dollari

(lasicilia.it)

ROMA, 30 OTT – Prezzo del petrolio i aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 67,71 dollari con un avanzamento dello 0,74% mentre il Brent ...

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Tendenza Confermata e WTI in Difficoltà Sotto i 68$

(fxempire.it)

Il prezzo del petrolio greggio WTI conferma il calo sotto i 68 dollari al barile e il gas naturale continua a spingersi in territorio rialzista sopra quota 2,88 dollari. Il target di 3 dollari tondi s ...

Previsioni Petrolio WTI: Leggero Rimbalzo a 68,50 $ dopo gli Ultimi Dati Petroliferi USA

(fxempire.it)

Il Petrolio WTI inizia a recuperare terreno dopo che gli Stati Uniti hanno pianificato di acquistare petrolio per la loro riserva petrolifera strategica.

Prezzo petrolio in forte calo, Wti a 68,69 dollari

(ansa.it)

Prezzo del petrolio in forte calo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a dicembre scende sotto i 70 dollari a 68,69 con una riduzione del 4,30%. (ANSA) ...