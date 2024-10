Inter-news.it - Pohjanpalo: «Vittoria che ci dà un boost, ora la sfida con l’Inter!»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’attaccante del Veneziaha commentato il successo della sua squadra in casa contro l’Udinese. Le sue parole, dove cita pureSTIMOLANTE – Il Venezia ha vinto contro l’Udinese al Penzo in questo turno infrasettimanale, nella partita che si è giocata in contemporanea con Empoli-Inter. Protagonista della partita, il centravanti dei lagunari Joel. L’attaccante, nonché capitano della squadra di Eusebio Di Francesco, ha parlato in questo modo in conferenza stampa: «È stato strano essere sotto di due gol in casa perché l’atmosfera ci stava spingendo. E’ stata unaimportante, di squadra, di mentalità, ci dà unin questa stagione, ora c’èche è una gara molto difficile». La partita controè in programma domenica sera alle 20.45, allo stadio San Siro.