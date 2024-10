Più ispettori del lavoro per Prato, il Tavolo del distretto verso un documento unitario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato, 30 ottobre 2024 - Più ispettori del lavoro su Prato per affiancare gli ispettori Asl e la polizia municipale nei controlli a tappeto nelle aziende a conduzione cinese del piano lavoro sicuro che lo scorso settembre ha compiuto dieci anni. La proposta al governo da parte della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, approda al Tavolo del distretto che da oggi lavorerà a un documento condiviso da presentare al ministero del lavoro e ai parlamentari del territorio. Lanazione.it - Più ispettori del lavoro per Prato, il Tavolo del distretto verso un documento unitario Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Piùdelsuper affiancare gliAsl e la polizia municipale nei controlli a tappeto nelle aziende a conduzione cinese del pianosicuro che lo scorso settembre ha compiuto dieci anni. La proposta al governo da parte della sindaca di, Ilaria Bugetti, approda aldelche da oggi lavorerà a uncondiviso da presentare al ministero dele ai parlamentari del territorio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piùdelper, il Tavolo del distretto verso un documento unitario; Reportage. Gli stranieri diora si ribellano e denunciano: «Siamo schiavi»; Sfruttamento sul, asolo 3Inps e Inail. La Cgil: “Occorre un piano straordinario di assunzioni di lavoratori”; L’altro distretto, l’analisi di Biffoni: “Criminalità: un sistema a, da anni denunciamo ma i governi non ci hanno ascoltato”; La ricca filiera del fashion in crisi, tra illegalità e piaga delnero; La piaga dello sfruttamento. “Solo treInail per i blitz, la città da sola non può vincere”; Leggi >>>

L’altro distretto, l’analisi di Biffoni: “Criminalità: un sistema a Prato, da anni denunciamo ma i governi non ci hanno ascoltato”

(msn.com)

“Da esecutivi di centrosinistra e centrodestra solo promesse, la nostra voce arriva a Roma fioca”. La speranza riposta nell’autorevolezza del procuratore capo Tescaroli: “Da soli non ci si può fare” ...

Più ispettori per i controlli. Ne servono almeno venti contro le ditte fuorilegge

(msn.com)

Il caso illegalità e la proposta Bugetti anche al tavolo del distretto . Il Pd rilancia: "Non voltiamoci dall’altra parte". La risposta di Milone.

Controllo sul Lavoro in un'azienda pratese: 2 persone senza permesso, 18 lavoratori irregolari

(gonews.it)

Il 29 ottobre 2024, un'operazione ispettiva condotta da un Gruppo di Lavoro interistituzionale, composto da diverse forze di polizia e enti competenti ...

Prato, aziende «apri e chiudi» e fisco evaso per 20 anni: arrestati due imprenditori cinesi

(corrierefiorentino.corriere.it)

Un'altra indagine fa luce sulla pratica sempre più diffusa nella parte illegale del distretto dell’abbigliamento pratese. Indagati altri 7 cittadini cinesi che sarebbero i prestanome che nuove aziende ...