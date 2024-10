Perché il nuovo MoonSwatch Mission to Earthphase segna un nuovo primato nel mondo dell'orologeria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono diverse cose che fanno battere il cuore agli appassionati di orologi, e tra queste l'uscita di un nuovo MoonSwatch ha un posto speciale sul podio. Non soltanto Perché come abbiamo detto più volte si tratta di una delle collaborazioni più fortunate nella storia degli orologi, ma anche per quel pizzico di sorpresa e attesa che precede l'uscita. Ci eravamo segnate tutte le lune piene sul calendario, ma non è bastato, così come pensare che tutto fosse finito, o che bastasse monitorare la pagina IG di Swatch. Imprevedibile, come sempre, allora eccolo il nuovo MoonSwatch, che no, non è un nuovo Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, come abbiamo creduto qualche giorno fa, ma una cosa ancora più insolita. In bioceramica, certo, il nuovo arrivato si chiama MoonSwatch Mission to Earthphase e celebra i due corpi celesti piu? vicini a noi, ovvero la Terra e la Luna. Gqitalia.it - Perché il nuovo MoonSwatch Mission to Earthphase segna un nuovo primato nel mondo dell'orologeria Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono diverse cose che fanno battere il cuore agli appassionati di orologi, e tra queste l'uscita di unha un posto speciale sul podio. Non soltantocome abbiamo detto più volte si tratta di unae collaborazioni più fortunate nella storia degli orologi, ma anche per quel pizzico di sorpresa e attesa che precede l'uscita. Ci eravamote tutte le lune piene sul calendario, ma non è bastato, così come pensare che tutto fosse finito, o che bastasse monitorare la pagina IG di Swatch. Imprevedibile, come sempre, allora eccolo il, che no, non è unOmega Speedmaster Dark Side of the Moon, come abbiamo creduto qualche giorno fa, ma una cosa ancora più insolita. In bioceramica, certo, ilarrivato si chiamatoe celebra i due corpi celesti piu? vicini a noi, ovvero la Terra e la Luna.

