Pazienti salvati dopo l'infarto, l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" tra i migliori d'Italia: lo certifica l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono anche gli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini tra le 35 strutture d'Italia migliorate nel salvare le vite nei Pazienti colpiti da infarto. E' quanto emerge dall'edizione 2024 del Programma nazionale Esiti presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Forlitoday.it - Pazienti salvati dopo l'infarto, l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" tra i migliori d'Italia: lo certifica l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono anche gli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini tra le 35 strutture d'migliorate nel salvare le vite neicolpiti da. E' quanto emerge dall'edizione 2024 del ProgrammaEsiti presentato da Agenas, l'per iregionali

Cardiochirurgia, gli ospedali della Marca nella top 10 nazionale. Salvato più dell'85% dei pazienti colpiti da infarto

TREVISO - Gli ospedali della Marca sono nella top10 nazionale per quanto riguarda l’ambito cardiovascolare. Esattamente in nona posizione sul fronte delle attività per il ...

Cuore, micro-pompa lo salva quando si “spegne” dopo un infarto: mortalità ridotta del 26%

È la pompa cardiaca artificiale più piccola al mondo la migliore opzione di trattamento per i pazienti con infarto miocardico ... “Lo shock cardiogeno, dopo un infarto miocardico acuto, è una ...

Una paziente novantenne: «Colpita da infarto, sono stata salvata a Villa Sofia»

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una paziente novantenne di Villa Sofia. “Si parla tanto di mala sanità, segnalo invece che arrivata in fin di vita per un infarto sono stata salvata e ...

Nanni Moretti e l’infarto, il cardiologo: “Cure tempestive salvano cuore e qualità vita”

"Prima arrivi, prima si mettono in atto certe terapie e chiaramente si salva più cuore ... Dopodiché, una volta che il paziente viene dimesso, bisogna che dopo un infarto miocardico segua delle ...