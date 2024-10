Pagelle Juventus-Parma 2-2: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Pagelle di Juventus-Parma 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. All’Allianz Stadium show dei gialloblù nel primo tempo: passano in vantaggio con Delprato e tornano avanti con Sohm, nel mezzo il pari di McKennie. Grande personalità degli ospiti, ma i padroni di casa hanno più qualità e pareggiano ancora a inizio secondo tempo con Weah, poi una Serie infinita di occasioni clamorose ambo le parti ma non ci sono più gol. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Juventus-Parma 2-2 Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 5.5, Gatti 6, Danilo 5, Cabal 6 (14’st Savona 6); Locatelli 6, Thuram 6.5 (39’st Fagioli sv); Conceicao 6.5, McKennie 7 (26’st Koopmeiners 6), Weah 6.5 (14’st Yildiz 6); Vlahovic 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi2-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la decima giornata della. All’Allianz Stadium show dei gialloblù nel primo tempo: passano in vantaggio con Delprato e tornano avanti con Sohm, nel mezzo il pari di McKennie. Grande personalità degli ospiti, ma i padroni di casa hanno più qualità e pareggiano ancora a inizio secondo tempo con Weah, poi unainfinita di occasioni clamorose ambo le parti ma non ci sono più gol. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-2(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 5.5, Gatti 6, Danilo 5, Cabal 6 (14’st Savona 6); Locatelli 6, Thuram 6.5 (39’st Fagioli sv); Conceicao 6.5, McKennie 7 (26’st Koopmeiners 6), Weah 6.5 (14’st Yildiz 6); Vlahovic 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal (59' Savona); Locatelli, Thuram (84' Fagioli); Conceicao, McKennie (70' Koopmeiners), Weah (59 ...

Serie A, la Juve non va oltre il 2-2 in casa contro il Parma. I bianconeri soffrono in difesa e vengono puniti prima da Delprato e poi da Sohm.

Il Parma torna a fare punti sul campo della Juve e lo fa con uno spettacolare 2-2 che rallenta, di nuovo, il cammino dei bianconeri. Parte forte la squadra di Pecchia che dopo 3' è già in vantaggio ...

22:37 - TRIPLICE FISCHIO! Frena ancora la Juventus che dopo il 4-4 con l'Inter pareggia per 2-2 in casa contro il Parma. Un risultato che lascia la Vecchia Signora a -7 dalla capolista Napoli.