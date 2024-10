Secoloditalia.it - Ong spudorate, scorribande e divieti aggirati non gli bastano: esigono il controllo totale. E chiedono la chiusura di Frontex

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non si accontentano del sostegno ecclesiastico, dei finanziamenti che da vari Paesi dell’unione ricevono, e delle proteste e rivendicazioni postate quotidianamente in noime di una campagna social che fa proseliti: ora le Ong dimostrano di voler puntare ancora più in alto e forti dell’appoggio della sinistra, italiana ma anche europea, ora avanzano anche l’ultima, pretestuosa pretesa: che venga abolita l’Agenzia, organismo europeo che opera sui confini terrestri, marittimi e aerei, per arginare e disciplinare l’inarrestabile flusso d’immigrazione.