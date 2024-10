Oms: tubercolosi torna a essere minaccia numero 1, servono finanziamenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo l'OMS, la tubercolosi torna ad essere la minaccia numero 1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche' Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Secondo l'OMS, laadla1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche'

Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms

(Adnkronos) - La tubercolosi torna ad essere la minaccia numero 1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche' dando vita alla pandemia più grave dei tempi moderni. Ora, archivia ...

