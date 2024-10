Nuova Audi Q5 Sportback 2025, foto ed info. Ecco quando arriva (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parte integrante dei suv di segmento premium, ma non solo, le versioni sportiveggianti di tale auto ormai ricoprono una buona quota di vendite. Audi è tra i costruttori più presente in tale fascia di vetture con quelle che nel gergo della Casa tedesca vengono chiamate Sportback. Presentata poche settimane fa, la Nuova Audi Q5 sarà uno dei best seller di segmento D negli anni a venire. All’inizio del 2025 vedremo anche la Nuova Audi Q5 Sportback, basata sempre su piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) e con le stesse caratteristiche della Q5. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali dell’auto presi dal sito del canale Youtube di Alex Bine. Inseriamo di seguito il link alla fonte, con la premessa che non si tratta di immagini ufficiali: La Nuova Audi Q5 Sportback sarà lunga poco meno di 475 cm. Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi Q5 Sportback 2025, foto ed info. Ecco quando arriva Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parte integrante dei suv di segmento premium, ma non solo, le versioni sportiveggianti di tale auto ormai ricoprono una buona quota di vendite.è tra i costruttori più presente in tale fascia di vetture con quelle che nel gergo della Casa tedesca vengono chiamate. Presentata poche settimane fa, laQ5 sarà uno dei best seller di segmento D negli anni a venire. All’inizio delvedremo anche laQ5, basata sempre su piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) e con le stesse caratteristiche della Q5. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali dell’auto presi dal sito del canale Youtube di Alex Bine. Inseriamo di seguito il link alla fonte, con la premessa che non si tratta di immagini ufficiali: LaQ5sarà lunga poco meno di 475 cm.

