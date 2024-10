Napoli, fermi i lavori al Liceo Pansini: sede chiusa 8 mesi fa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa febbraio personale della scuola e circa 800 studenti sono trasferiti in altra sede, ma sono fermi i lavori al Liceo Pansini. In attesa del nulla osta da Roma, resta al palo l’intervento di straordinaria manutenzione. Opere improcrastinabili, da effettuarsi nella storica sede di piazza Quattro Giornate. A quanto apprende Anteprima24, il cantiere sarebbe bloccato a causa dell’iter burocratico. Trattandosi di un edificio monumentale, era obbligatorio acquisire il parere della Soprintendenza di Napoli. Circa un paio di mesi fa, gli uffici di Palazzo Reale avrebbero stilato una relazione favorevole, con delle raccomandazioni. I documenti sarebbero stati inviati al Ministero della Cultura, per l’approvazione definitiva. Ma ad oggi l’ok si fa ancora attendere. Anteprima24.it - Napoli, fermi i lavori al Liceo Pansini: sede chiusa 8 mesi fa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa febbraio personale della scuola e circa 800 studenti sono trasferiti in altra, ma sonoal. In attesa del nulla osta da Roma, resta al palo l’intervento di straordinaria manutenzione. Opere improcrastinabili, da effettuarsi nella storicadi piazza Quattro Giornate. A quanto apprende Anteprima24, il cantiere sarebbe bloccato a causa dell’iter burocratico. Trattandosi di un edificio monumentale, era obbligatorio acquisire il parere della Soprintendenza di. Circa un paio difa, gli uffici di Palazzo Reale avrebbero stilato una relazione favorevole, con delle raccomandazioni. I documenti sarebbero stati inviati al Ministero della Cultura, per l’approvazione definitiva. Ma ad oggi l’ok si fa ancora attendere.

