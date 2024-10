Mutui online, l'antitrust indaga su Credit Agricole: i dubbi sui costi nascosti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avviata un’istruttoria sui Mutui Greenback. Si vuole appurare se i prestiti agevolati per chi compra case ad alta efficienza energetica includano nel Taeg i costi di una polizza a protezione del Credito, "necessaria per accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse" Ilgiornale.it - Mutui online, l'antitrust indaga su Credit Agricole: i dubbi sui costi nascosti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avviata un’istruttoria suiGreenback. Si vuole appurare se i prestiti agevolati per chi compra case ad alta efficienza energetica includano nel Taeg idi una polizza a protezione delo, "necessaria per accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'su Credit Agricole: i dubbi sui costi nascosti;, istruttoria su Credit Agricole per la promozione sui: avviata istruttoria nei confronti di Crédit Agricole per promozione; Pneumatici,Uesui cartelli: ispezioni a sorpresa. Cosa rischiano Pirelli e gli altri; Intesa Sanpaolo-Isybank, oral': “Comunicazione ambigua, per alcuni clienti aumenta il costo”; Intesa Sanpaolo-Isybank, cosa sappiamo finora del trasferimento:, prestiti e ritorno in Intesa Sanpaolo; Leggi >>>

L’Antitrust avvia un’istruttoria su Crédit Agricole: “Promossi mutui con costi nascosti”

(quifinanza.it)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Crédit Agricole Italia ...

L’Antitrust indaga su ACI: il comunicato ufficiale e le motivazioni

(msn.com)

L'articolo L’Antitrust indaga su ACI: il comunicato ufficiale e le motivazioni proviene da Autoappassionati.it ...

Antitrust indaga fusione Fastweb-Vodafone

(informazione.it)

Ne parlano anche altri media L'avvio di un'indagine approfondita che durerà 90 giorni da parte dell'Agcm sulla fusione Fastweb-Vodafone apre all'ipotesi di possibili remedies antitrust. L’AGCM ...

Caso Avastin. Antitrust indaga su possibile accordo Roche/Novartis per metterlo fuori mercato

(quotidianosanita.it)

E lo Stato ha speso 400 milioni in più. 15 FEB - L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti dei gruppi Roche e Novartis per verificare “se abbiano posto in essere un’intesa ...