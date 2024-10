Oasport.it - Moreno Moser: “Spero Vingegaard batta Pogacar al Tour. L’Italia rischia di aggrapparsi solo a Finn”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Je, in occasione dello JeBike Festival, abbiamo incontrato l’ex professionista, dottore in design della comunicazione e voce tecnica di Eurosport al fianco di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Insieme aabbiamo parlato di questo 2024 e rivolto uno sguardo alla prossima stagione: “E’ stata una stagione dalle poche sorprese con i soliti corridori che hanno dominato, soprattutto Tadej, sapevamo sarebbe andato forte ma l’ulteriore passo in avanti che ha fatto è stato spiazzante, e questo non è sempre un bene per lo spettacolo del ciclismo.chepossa batterlo l’anno prossimo alper far sì che si riaccenda una bella sfida, quindi sogno un 2025 con il grande ritorno del danese che è l’unico che al momento può stare al passo di“.