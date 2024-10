Maltempo in provincia di Livorno il Governo firma lo stato di emergenza | 87 milioni per i primi interventi

Maltempo in provincia di Livorno, il Governo firma lo stato di emergenza: 8,7 milioni per i primi interventi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella seduta di ieri martedì 29 ottobre il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi per le località della provincia di Livorno che lo scorso 23 settembre sono state messe in ginocchio dal Maltempo. Nello specifico il provvedimento vale per i comuni di Castagneto Carducci, San Livornotoday.it - Maltempo in provincia di Livorno, il Governo firma lo stato di emergenza: 8,7 milioni per i primi interventi Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella seduta di ieri martedì 29 ottobre ilha dichiarato lodidi 12 mesi per le località delladiche lo scorso 23 settembre sono state messe in ginocchio dal. Nello specifico il provvedimento vale per i comuni di Castagneto Carducci, San

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maltempo in provincia: 8,7 milioni di euro per i primi interventi; Maltempo: Governo firma stato emergenza per Toscana; Nuova allerta meteo sull'Emilia-Romagna. Scuole chiuse a Bologna, "favorire lo smart working" - Maltempo: frana su SS Porrettana nel Bolognese, chiuso tratto; Maltempo, Giani: "Nuova richiesta di emergenza per territori in provincia di Pisa e Livorno"; Maltempo Toscana, il fiume Cornia rompe gli argini. Un uomo si salva aggrappandosi ai cartelli stradali - Il video; Maltempo in Toscana, Giani firma lo stato di emergenza; Leggi >>>

Maltempo: Governo firma stato emergenza per Toscana

(controradio.it)

La Delibera del Cdm riguarda anche la Lombardia. Per 1 anno, stanziati 13 milioni per interventi. In Toscana l'emergenza riguarda i comuni di Marradi , Pa ...

Maltempo in Toscana, Giani firma stato emergenza per le aree colpite

(sienafree.it)

Stato di emergenza in Toscana, sei province coinvolte dal maltempo: Siena, Livorno, Pisa, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana di Firenze ...

Maltempo: Giani firma lo stato di emergenza regionale per le aree colpite

(grossetonotizie.com)

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, firma lo stato di emergenza regionale per il maltempo, anche a Grosseto ...

Maltempo in Toscana, dichiarato lo stato di emergenza regionale

(055firenze.it)

Dichiarato lo stato di emergenza regionale in seguito ai danni causati dal maltempo che si è abbattuto tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre sulla Toscana.