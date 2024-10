Lukaku e Kvara, festa negli spogliatoi: la battuta di Big Rom conquista i social (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due attaccanti del Napoli hanno celebrato la vittoria di San Siro con un simpatico siparietto su Instagram Il Napoli espugna San Siro e nello spogliatoio esplode la festa. Protagonisti Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, autori di una prestazione straordinaria nel 2-0 inflitto al Milan. Big Rom ha condiviso sui social un momento di pura gioia, pubblicando una foto che lo ritrae insieme al talento georgiano. La didascalia scelta dall’attaccante belga ha fatto impazzire i tifosi: “Su Pro Club e nella vita reale”, riferendosi alla partnership che i due attaccanti azzurri hanno stretto anche nel videogioco EA Sports FC25. Un retroscena curioso che svela il rapporto speciale nato tra i due campioni del Napoli, uniti non solo in campo ma anche nel tempo libero. Napolipiu.com - Lukaku e Kvara, festa negli spogliatoi: la battuta di Big Rom conquista i social Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due attaccanti del Napoli hanno celebrato la vittoria di San Siro con un simpatico siparietto su Instagram Il Napoli espugna San Siro e nelloo esplode la. Protagonisti Romelue Khvichatskhelia, autori di una prestazione straordinaria nel 2-0 inflitto al Milan. Big Rom ha condiviso suiun momento di pura gioia, pubblicando una foto che lo ritrae insieme al talento georgiano. La didascalia scelta dall’attaccante belga ha fatto impazzire i tifosi: “Su Pro Club e nella vita reale”, riferendosi alla partnership che i due attaccanti azzurri hanno stretto anche nel videogioco EA Sports FC25. Un retroscena curioso che svela il rapporto speciale nato tra i due campioni del Napoli, uniti non solo in campo ma anche nel tempo libero.

FOTO ZOOM - Napoli, Lukaku e Kvaratskhelia festeggiano la vittoria contro il Milan

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram, una foto che lo ritrae con Kvaratskhelia nello spogliatoio di San Siro, dopo la vittoria contro il Milan. Visualizza questo post su In ...

Napoli, Lukaku in Belgio per Anderlecht-Standard Liegi: e fa festa negli spogliatoi

Romelu Lukaku protagonista anche in uno stadio ... contro i rivali di sempre e dopo la vittoria è sceso negli spogliatoi per fare festa.

Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa

Milan-Napoli 0-1 RETI: 5' pt Lukaku, 43' pt Kvaratskhelia. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano ...

Napoli, Lukaku in Belgio per Anderkecht-Standard Liegi: e fa festa negli spogliatoi

Romelu Lukaku protagonista anche in uno stadio ... contro i rivali di sempre e dopo la vittoria è sceso negli spogliatoi per fare festa. «Grazie per il vostro amore e supporto.