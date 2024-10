Lo stratega Rueda lascia la Ferrari per ritrovare Binotto: va in Sauber ma non si occuperà di strategie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex capo delle strategia della Ferrari Inaki Rueda lascia Maranello per andare in Sauber: ritroverà Mattia Binotto come team principal ma non si occuperà più di strategie in pista durante le gare di Formula 1. Fanpage.it - Lo stratega Rueda lascia la Ferrari per ritrovare Binotto: va in Sauber ma non si occuperà di strategie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex capo delle strategia dellaInakiMaranello per andare in: ritroverà Mattiacome team principal ma non sipiù diin pista durante le gare di Formula 1.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lo stratega Rueda lascia la Ferrari per ritrovare Binotto: va in Sauber ma non si occuperà di strategie; UFFICIALE: Inaki Rueda fuori dal reparto F1 di Ferrari!; Il capo stratega della Ferrari lascia la Formula 1!; Ferrari, lo stratega Iñaki Rueda spiega gli errori: «Abbiamo sbagliato due volte con Leclerc a Monaco»; Ferrari, salta il capo degli strateghi Rueda: c'è Jain. Per Mekies ruolo rivisto; F1 | Ferrari, Rueda non sarà più il responsabile stratega; Leggi >>>

Chi è Inaki Rueda, l’ex stratega Ferrari adesso Direttore Sportivo di Audi

(msn.com)

Inaki Rueda, noto per il suo ruolo cruciale come Head of Strategy in Ferrari, è ora al centro di una nuova sfida come Direttore Sportivo di Audi. Questo passaggio rappresenta un’importante svolta ...

Nintama Rantaro, rivelate nuove immagini

(anime.icrewplay.com)

Il sito web ufficiale di Gekij?¯-ban Nintama Rantaro Dokutake Ninja-tai Saiky?¯ no Gunshi (Nintama Rantaro il film: lo stratega più forte del team Dokutake Ninja), il primo film anime della serie di ...

Nintama Rantaro, rivelati nuovi personaggi

(anime.icrewplay.com)

Il sito web ufficiale di Gekij?¯-ban Nintama Rantaro Dokutake Ninja-tai Saiky?¯ no Gunshi (Nintama Rantaro il film: lo stratega più forte del team Dokutake Ninja), il primo film anime della serie di ...

Rueda, stratega Ferrari: "Ecco perché l'undercut a Monaco non paga"

(it.motorsport.com)

Video stratega Rueda Video stratega Rueda

Inaki Rueda è in Ferrari dal 2015, e ricorda molto bene il Gran Premio di Monaco del 2017. Lo stratega spagnolo ha scelto proprio quella gara per spiegare il concetto di ‘overcut’ nelle ...