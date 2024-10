La rapina da 100 mila euro e gli spari contro la polizia, condanne annullate: "Non ci fu tentativo di omicidio" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non ci fu né il tentativo di uccidere i poliziotti né la resistenza a pubblico ufficiale. A ben 9 anni dalla rapina da 100 mila euro all'ufficio postale "Guarnaschelli" di corso dei Mille, avvenuta il primo agosto 2015, la Cassazione mette un punto definitivo alla vicenda. Per i tre imputati, che Palermotoday.it - La rapina da 100 mila euro e gli spari contro la polizia, condanne annullate: "Non ci fu tentativo di omicidio" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non ci fu né ildi uccidere i poliziotti né la resistenza a pubblico ufficiale. A ben 9 anni dallada 100all'ufficio postale "Guarnaschelli" di corso dei Mille, avvenuta il primo agosto 2015, la Cassazione mette un punto definitivo alla vicenda. Per i tre imputati, che

