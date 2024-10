La rabbia dei tifosi dell’Al Nassr contro Cristiano Ronaldo: “Cacciatelo”, “Non vinceremo niente” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo che è costato l'eliminazione all'Al Nassr dalla Coppa d'Arabia Saudita ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi nei confronti del portoghese: "Non vinceremo niente finché sta qua", "Qualcuno lo cacci", "Si trascina per il campo". Fanpage.it - La rabbia dei tifosi dell’Al Nassr contro Cristiano Ronaldo: “Cacciatelo”, “Non vinceremo niente” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il rigore sbagliato dache è costato l'eliminazione all'Aldalla Coppa d'Arabia Saudita ha fatto esplodere ladeinei confronti del portoghese: "Nonniente finché sta qua", "Qualcuno lo cacci", "Si trascina per il campo".

La rabbia dei tifosi dell’Al Nassr contro Cristiano Ronaldo: “Cacciatelo”, “Non vinceremo niente”

Il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo che è costato l'eliminazione all'Al Nassr dalla Coppa d'Arabia Saudita ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi ...

La rabbia dei tifosi rossoneri: oggi è caos sui social

Oggi si torna in campo per la decima giornata di Serie A, nel turno infrasettimanale che tanto piace ai tifosi. E' stato però, almeno per il Milan, un week end anomalo. Niente partite per i rossoneri ...

Roma, i “suoni” della crisi. Cori di rabbia dei tifosi e il silenzio dei Friedkin

I tifosi della Roma sono smarriti: il futuro fa paura. È la prima volta che la proprietà Friedkin si trova davanti a una crisi profonda, ma non è la prima volta che il club ...

Bologna-Milan rinviata, la rabbia dei tifosi rossoneri: "Campionato falsato!"

La notizia dell`ufficialità del rinvio di Bologna-Milan ha fatto infuriare i tifosi rossoneri. Se il presidente Scaroni si è lasciato ...