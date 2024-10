La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà in Campania (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo dei concerti in Corea del Sud e dei primi appuntamenti live in Italia, tra cui quello a Milano nell’ambito de La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), continua il tour di Giuseppina Torre per presentare il suo nuovo album di composizioni inedite “THE CHOICE” (Bollettino Edizioni Musicali / Sony Music Italia): l’artista si esibirà a Nola all’Hotel Palazzo Giordano Bruno (ore 18.30) (strada statale 7 bis, 321). L’evento è organizzato dall’associazione Ipazia E.T.S. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Giuseppina Torre si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Anteprima24.it - La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà in Campania Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo dei concerti in Corea del Sud e dei primi appuntamenti live in Italia, tra cui quello a Milano nell’ambito de La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), continua il tour diper presentare il suo nuovo album di composizioni inedite “THE CHOICE” (Bollettino Edizioni Musicali / Sony Music Italia): l’artista sia Nola all’Hotel Palazzo Giordano Bruno (ore 18.30) (strada statale 7 bis, 321). L’evento è organizzato dall’associazione Ipazia E.T.S. Ingresso libero fino a esaurimento posti.si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove laè nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lasi esibirà in Campania;in concerto;, una scelta verso un’altra maturità; LaSicilianain Tour per presentare "The Choice"; L’anima ribelle di, un pianoforte diviso fra Sicilia e Milano;: da oggi online sul suo canale YouTube il video di “REBEL SOUL”, composizione estratta dal suo nuovo album di inediti “THE CHOICE”.; Leggi >>>

La pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE in tour il suo “THE CHOICE” con nuovo enedito

(lavocedellisola.it)

«Ogni concerto sarà un’occasione speciale di connessione con il pubblico – afferma la pianista e compositrice siciliana – in cui note ed emozioni si uniranno in un’esperienza unica!». GIUSEPPINA TORRE ...

La pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE in tour il suo “THE CHOICE” con nuovo enedite

(lavocedellisola.it)

Dopo il successo dei concerti in Corea del Sud e dei primi appuntamenti live in Italia, tra cui quello a Milano nell’ambito de La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta ...

La Pianista e Compositrice Siciliana Giuseppina Torre in Tour per presentare “The Choice”

(spettacolo.periodicodaily.com)

La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre è in tour per presentare dal vivo il suo nuovo album di brani originali intitolato “The Choice”, dove musica ed emozioni si fonderanno in un'esper ...

GIUSEPPINA TORRE in tour con il suo nuovo album “THE CHOICE”

(megamodo.com)

La talentuosa pianista e compositrice siciliana, Giuseppina Torre, è pronta a incantare il pubblico italiano con il suo nuovo tour per presentare l’album di composizioni inedite “The Choice”. Dopo il ...