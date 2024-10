Kvaratskhelia, incontro interlocutorio oggi per il rinnovo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Kvaratskhelia e il Napoli cercano di venirsi incontro per trovare una strada comune che porti al rinnovo del georgiano. Già Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito aveva scritto: “Nelle ultime ore l’entourage di Kvaratskhelia si è incontrato con Manna, e sono previsti nuovi incontri. Intanto, vi sono stati dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e trovare quindi una sintesi. Il giocatore chiede un rinnovo a 8 milioni di euro, con il Napoli che di fatto gli triplicherebbe l’ingaggio attuale” Kvaratskhelia, le parole di Venerato Non fa certamente eco a Di Marzio Ciro Venerato. Il giornalista ha avuto a dire a Rainews: “incontro interlocutorio tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l’agente di Kvaratskhelia. Persistono visioni diverse su ingaggio e clausola rescissoria. Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, incontro interlocutorio oggi per il rinnovo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e il Napoli cercano di venirsiper trovare una strada comune che porti aldel georgiano. Già Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito aveva scritto: “Nelle ultime ore l’entourage disi è incontrato con Manna, e sono previsti nuovi incontri. Intanto, vi sono stati dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e trovare quindi una sintesi. Il giocatore chiede una 8 milioni di euro, con il Napoli che di fatto gli triplicherebbe l’ingaggio attuale”, le parole di Venerato Non fa certamente eco a Di Marzio Ciro Venerato. Il giornalista ha avuto a dire a Rainews: “tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l’agente di. Persistono visioni diverse su ingaggio e clausola rescissoria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Rai - Rinnovo di Kvara, distanza sulla clausola: ADL la vuole superiore ai 100mln; RAI - Rinnovo Kvara,. La clausola bassa può cambiare lo scenario;e il Napoli,; Rinnovo, Napoli e agenti cercano l’accordo: le cifre; Calciomercato Napoli, ultime notizierinnova dopo l'Europeo; Rinnovo, blitz segreto di ADL con l'agente! Spunta l'offerta azzurra: le cifre; Leggi >>>

Kvaratskhelia, ora il rinnovo: l’incontro con l’agente, la richiesta e l’idea di De Laurentiis

(calciomercato.it)

Tutti gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Kvaratskhelia e lo sforzo di Aurelio De Laurentiis: incontrato anche l'agente del calciatore ...

Napoli-Kvaratskhelia, incontro per il rinnovo: la situazione

(msn.com)

Segnali incoraggianti per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli: gli azzurri spingono per arrivare all`accordo. La squadra di Antonio Conte vola in.

Napoli, nuovo confronto con l'entourage di Kvara. La richiesta è sempre 8 milioni l'anno

(tuttomercatoweb.com)

Nelle ultime ore, riporta 'Sky', c'è stato un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l'entourage.

Sky – Rinnovo Kvaratskhelia, arrivano segnali positivi! Si cerca una sintesi tra entourage e società. I dettagli

(mondonapoli.it)

Arrivano segnali positivi per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Società ed entourage sono al lavoro per trovare un accordo ...