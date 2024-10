“Inganni e potere”: confronto sul gaslighting alla libreria Giunti di Caserta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’atmosfera era carica di curiosità e di un’autentica voglia di saperne di più. Il 28 ottobre, la libreria Giunti al Punto, in piazza Matteotti, a Caserta, ha ospitato la presentazione di “Inganni e potere. Il gaslighting”, richiamando tante lettrici e tanti lettori, desiderosi di immergersi nelle pagine del saggio antologico delle Edizioni Spartaco, testo che sta suscitando un interesse crescente. Introdotti e moderati da Rossella Calabritto, i curatori Claudio Lombardi e Rita Raucci e la coautrice Stefania Sparaco hanno offerto al pubblico un’inedita chiave interpretativa di un fenomeno non ancora incardinato in una definizione rigida e condivisa, confrontandosi, tra l’altro, con Rodolfo Scuotto e con il giudice Raffaello Magi. Assente, per impegni accademici, Maria Giovanna Petrillo, quarta firma dell’opera. Anteprima24.it - “Inganni e potere”: confronto sul gaslighting alla libreria Giunti di Caserta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’atmosfera era carica di curiosità e di un’autentica voglia di saperne di più. Il 28 ottobre, laal Punto, in piazza Matteotti, a, ha ospitato la presentazione di “. Il”, richiamando tante lettrici e tanti lettori, desiderosi di immergersi nelle pagine del saggio antologico delle Edizioni Spartaco, testo che sta suscitando un interesse crescente. Introdotti e moderati da Rossella Calabritto, i curatori Claudio Lombardi e Rita Raucci e la coautrice Stefania Sparaco hanno offerto al pubblico un’inedita chiave interpretativa di un fenomeno non ancora incardinato in una definizione rigida e condivisa, confrontandosi, tra l’altro, con Rodolfo Scuotto e con il giudice Raffaello Magi. Assente, per impegni accademici, Maria Giovanna Petrillo, quarta firma dell’opera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “”:sulalla libreria Giunti di Caserta; "", doppia tappa di presentazione per il saggio sul; “”, ilvarca le mura domestiche: la presentazione a Caserta; “. Ilnelle relazioni, nel cinema, nella letteratura, nella politica” di Rita Raucci, Stefania Sparaco, Maria Giovanna Petrillo, Claudio Lombardi; "A libro aperto": la rassegna culturale si apre il 27 con "-Il"; “”, esce il saggio suldel gruppo di lavoro di "Io vivo per te"; Leggi >>>

Doppia tappa in Terra di Lavoro per il saggio sul gaslighting “Inganni e potere”

(casertaweb.com)

Doppia tappa in Terra di Lavoro per il saggio sul gaslighting "Inganni e potere". Il 27 ottobre, in aula consiliare a Macerata Campania; il 28 ottobre, alla libreria Giunti al Punto di Caserta ...

"A libro aperto": la rassegna culturale si apre il 27 con "Inganni e potere-Il Gaslighting"

(casertanews.it)

Il primo appuntamento avrà come protagonista il libro "Inganni e potere - Il Gaslighting" scritto da Rita Raucci, Stefania Sparaco, Maria Giovanna Petrillo e Claudio Lombardi, Edizioni Spartaco.

Inganni, Àngelo

(sapere.it)

pittore italiano (Brescia 1807-Gussago 1880). Studiò all'Accademia di Brera dove fu allievo di Hayez. Cominciò a esporre nel 1837, ottenendo grande successo con le sue nitide vedute, che mostrano, ...

Confronto tra il potere di Don Rodrigo e dell'Innominato

(skuola.net)

Mi servirebbe, entro giovedì, un brevissimo confronto tra il potere di Don Rodrigo e quello dell'Innominato nelle situazioni in cui hanno molto potere e in quelle in cui si trovano in situazioni ...