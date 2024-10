Incendio nello stabile abbandonato ex sede della Lipu (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un Incendio è divampato questa mattina, mercoledì 30 ottobre, all'interno dello stabile lungo via Epitaffio, a Latina, che ospitava la sede della Lipu. Il rogo ha interessato alcuni locali interni dell'edificio che è in realtà da tempo in stato di abbandono.A fuoco tutto il materiale, in gran Latinatoday.it - Incendio nello stabile abbandonato ex sede della Lipu Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unè divampato questa mattina, mercoledì 30 ottobre, all'interno dellolungo via Epitaffio, a Latina, che ospitava la. Il rogo ha interessato alcuni locali interni dell'edificio che è in realtà da tempo in stato di abbandono.A fuoco tutto il materiale, in gran

Incendio nell'ex sede della Lipu, lo stabile è in abbandono

(latinaoggi.eu)

Un incendio ha interessato stamattina l'ex sede della Lipu, lo stabile ormai in stato di abbandono da anni che si trova in via Epitaffio all'ingresso della città di Latina.

Alcuni passanti hanno visto del fumo uscire da una finestra dello stabile, avvisando subito i vigili del fuoco: strada chiusa e autoscale in azione ...

