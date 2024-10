Lettera43.it - Il nuovo singolo di Liam Payne è stato rinviato: «Non è il momento»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildiè pronto, ma non uscirà venerdì 1 novembre come annunciato. La tragica morte dell’ex One Direction, scomparso il 16 ottobre a soli 31 anni, è infatti ancora troppo vicina affinché i suoi cari siano pronti per la pubblicazione di un inedito. Lo ha confermato con un post su X lo stesso Sam Pounds, musicista che ha inciso la traccia con l’artista britannico. «Anche se tutti amiamo la canzone, non è ancora il», ha scritto l’artista. «Siamo ancora scossi per la morte die voglio che la famiglia lo pianga in pace e in preghiera. Aspetteremo tutti». Nel suo post ha anche confermato l’intenzione di devolvere tutti i proventi delin beneficenza a un ente scelto dalla famiglia dinon appena si sentirà «a suo agio con il rilascio del brano». Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members.